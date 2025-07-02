Frontiers in Psychology: Непереносимость лактозы может вызывать кошмары

В опросе участвовали 1082 студента, треть из которых регулярно сталкивались с кошмарами. Женщины чаще вспоминали свои сны, жаловались на плохой сон и в два раза чаще страдали от пищевых аллергий или непереносимости. Около 40 процентов участников считают, что поздний ужин или определенные продукты влияют на сон.