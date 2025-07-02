Frontiers in Psychology: Непереносимость лактозы может вызывать кошмары

Чрезмерное употребление молочных продуктов, особенно при непереносимости лактозы, может негативно сказаться на качестве сна и спровоцировать кошмары. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монреаля, опросив более тысячи студентов об их питании, сновидениях и качестве сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
В опросе участвовали 1082 студента, треть из которых регулярно сталкивались с кошмарами. Женщины чаще вспоминали свои сны, жаловались на плохой сон и в два раза чаще страдали от пищевых аллергий или непереносимости. Около 40 процентов участников считают, что поздний ужин или определенные продукты влияют на сон.
Большинство студентов, связавших проблемы со сном с едой, называли сладкое, острую пищу или молочные продукты. Непереносимость лактозы часто сопровождалась желудочно-кишечными симптомами, ночными пробуждениями в состоянии тревоги и ухудшением качества сна.
Доктор Тор Нильсен, ведущий автор исследования, объяснил, что сильный дискомфорт, вызванный лактозой, может приводить к кошмарам. Такие кошмары могут серьезно нарушать сон и вызывать боязнь сна, что приводит к недостаточному отдыху.
Ученые предполагают, что корректировка питания, в частности отказ от молочных продуктов при непереносимости лактозы, может способствовать улучшению сна и общего самочувствия. Однако, для более глубокого понимания взаимосвязи между диетой и сном, необходимы дополнительные исследования с участием людей разных возрастов и образа жизни, говорится в сообщении.
Во время страшных снов организм вырабатывает гормон стресса кортизол, стимулирующий реакцию «бей или беги», что отрицательно сказывается на процессах восстановления и регенерации тканей тела, говорится в исследовании. Новые работы ученых также свидетельствуют о том, что кошмары являются скрытым предвестником деменции.