Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 2 июля 2025

Погода в Иркутске 2 июля 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь с грозой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов, ночью ожидается +14…+16. Ветер северо-западный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 2 июля 2025.
— Переменная облачность, ночью кратковременные, местами ливневые дожди, днем кратковременные дожди, в верхнеленских районах и в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья умеренные, ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем ожидается +22….+27, если солнце так и не выглянет, то +14…+19. Температура ночью +11….+16, при прояснении +5…+10. Вот что обещает погода в Иркутске 2 июля 2025.