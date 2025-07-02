«Флорида» подписала контракт новичка с вратарем Кириллом Герасимюком

Герасимюк, которому 21 год, был выбран на драфте НХЛ в 2021 году под 152-м номером. В прошлом сезоне он выступал за команды «СКА-Нева» и «Югра» в ВХЛ. В составе петербургского клуба провёл 8 матчей, продемонстрировав средний показатель пропущенных шайб 2,52 и отразив 92,4% бросков. В регулярном чемпионате за ханты-мансийскую команду он сыграл 24 встречи, показав коэффициент надежности 93,3%, а в плей-офф выходил на лёд дважды.