Российские семьи с детьми получат новые выплаты: кто сможет получить дополнительную меру поддержки

С 2026 года начнет действовать новая мера — ежегодная семейная выплата. Она предназначена для семей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Социальному фонду заранее подготовить все процессы и информационные системы, чтобы выплаты проходили без сбоев и были понятны людям.
В Москве во вторник состоялась стратегическая сессия правительства, посвященная борьбе с бедностью, снижению неравенства и росту доходов населения. Члены кабинета министров и эксперты обсудили эффективность текущих мер поддержки и планы по внедрению новых.
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что особое внимание уделяется семьям с детьми. По его словам, единое пособие, введенное по указу президента, уже доказало свою эффективность. В прошлом году его получили 10 млн детей и 140 тыс. беременных женщин. На эти цели в 2023 году из бюджетов всех уровней было выделено 1,8 трлн рублей.
Эта мера стала частью налоговых изменений, о которых сообщалось еще в прошлом году. Для ее финансирования увеличен налог для состоятельных граждан, а семьям с низкими доходами будет доступен «налоговый кэшбек».
Кто сможет получить выплату:
— Семьи с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно в вузе);
— Доходы семьи ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека;
— Родители должны быть официально трудоустроены, а размер выплаты зависит от их «белой» зарплаты;
— Семья не должна владеть избыточной собственностью, например, несколькими домами или квартирами.
Механизм прост: если доходы семьи низкие, ставка подоходного налога для них составит 6% вместо 13%. Разницу в 7% государство вернет в виде выплаты. Семьи смогут подать заявление через портал госуслуг в первой половине года. Социальный фонд совместно с ФНС проверит доходы и примет решение о начислении. Деньги поступят на счета родителей.
По оценкам Минтруда, поддержку получат около 4 млн семей, а общий объем выплат превысит 100 млрд рублей ежегодно. Для сравнения, прогрессивная шкала налогообложения, введенная для граждан с доходами свыше 2,4 млн рублей в год, принесет в бюджет более 500 млрд рублей в 2025 году. Таким образом, пятая часть этих средств будет направлена на помощь нуждающимся семьям.