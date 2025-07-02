Российские семьи с детьми получат новые выплаты: кто сможет получить дополнительную меру поддержки

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что особое внимание уделяется семьям с детьми. По его словам, единое пособие, введенное по указу президента, уже доказало свою эффективность. В прошлом году его получили 10 млн детей и 140 тыс. беременных женщин. На эти цели в 2023 году из бюджетов всех уровней было выделено 1,8 трлн рублей.