Минпросвещения сохранит право родителей выбирать формат обучения для ОВЗ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ сохранит право родителей выбирать самим формат обучения для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Лариса Фальковская.
Ранее родительское сообщество направило в правительство РФ петицию против регресса в системе образования детей с ОВЗ. В обращении ссылаются на рабочий доклад Института коррекционной педагоги, где было предложено лишить родителей права выбора формы образования и образовательной организации для собственного ребенка.
«Вариативность форм и форматов образования предлагается сохранить. Экспертное сообщество поддерживает и совместное обучение здоровых детей со сверстниками с ОВЗ, с инвалидностью как один из вариантов организации образования», — сказала Фальковская.
Она также добавила, что России необходима собственная модель инклюзивного образования.
«Она должна сохранить вариативность форм обучения, обеспечивать общность культурных и духовно-нравственных ценностей, учитывать особые потребности разных групп детей», — заключила глава департамента.