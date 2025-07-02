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Минпросвещения сохранит право родителей выбирать формат обучения для ОВЗ

Минпросвещения сохранит право родителей выбирать формат обучения для детей с ОВЗ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ сохранит право родителей выбирать самим формат обучения для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Лариса Фальковская.

Ранее родительское сообщество направило в правительство РФ петицию против регресса в системе образования детей с ОВЗ. В обращении ссылаются на рабочий доклад Института коррекционной педагоги, где было предложено лишить родителей права выбора формы образования и образовательной организации для собственного ребенка.

«Вариативность форм и форматов образования предлагается сохранить. Экспертное сообщество поддерживает и совместное обучение здоровых детей со сверстниками с ОВЗ, с инвалидностью как один из вариантов организации образования», — сказала Фальковская.

Она также добавила, что России необходима собственная модель инклюзивного образования.

«Она должна сохранить вариативность форм обучения, обеспечивать общность культурных и духовно-нравственных ценностей, учитывать особые потребности разных групп детей», — заключила глава департамента.