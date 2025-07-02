Украине предсказали «новые вызовы» из-за массового уезда студентов зарубеж

По данным NGL.media, массовый выезд учащихся и студентов за границу для продолжения образования может привести Украину к глубокому социальному кризису.
«Если количество студентов в Украине будет и дальше сокращаться, это создаст новые вызовы не только для системы высшего образования, но и для рынка труда», — пишет издание.
Согласно публикации, проблема затрагивает не только школьников, но и абитуриентов, планирующих зарубежное высшее образование. Основной причиной отъезда юношей является желание избежать призыва, при этом девушки демонстрируют сопоставимую миграционную активность, хотя их мотивы носят иной характер.
Согласно исследованию NGL, массовый отток учащихся и потенциальных студентов способен спровоцировать системный кризис: вслед за молодежью может начаться эмиграция преподавателей, что приведет к острой нехватке специалистов во всех отраслях экономики.
Ранее издание The Telegraph также информировало, что массовый отъезд украинских студентов в европейские университеты вызывает серьезные опасения относительно кадрового потенциала для будущего восстановления страны после конфликта.