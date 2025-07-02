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Вильфанд раскрыл, когда на водоемах Москвы может возобновиться купальный сезон

Температура воды в реках и других водоемах Москвы на следующей неделе будет постепенно повышаться.

Температура воды в реках и других водоемах Москвы на следующей неделе будет постепенно повышаться. Однако купальный сезон в столице пока не возобновится, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воды в Москве-реке сейчас невысокая — всего 17 градусов. Купальный сезон прервался. Хотя ранее температура воды в реке достигала 22 градусов.

«И к следующей неделе, конечно, температура воды не поднимется даже до 20 градусов», — заявил Вильфанд.

Специалист отметил, что если теплая погода придет в столицу на пять дней и более, то начнется прогрев водной поверхности. Это и приведет к возобновлению купального сезона.

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