Вильфанд раскрыл, когда на водоемах Москвы может возобновиться купальный сезон

Температура воды в реках и других водоемах Москвы на следующей неделе будет постепенно повышаться. Однако купальный сезон в столице пока не возобновится, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, температура воды в Москве-реке сейчас невысокая — всего 17 градусов. Купальный сезон прервался. Хотя ранее температура воды в реке достигала 22 градусов.
«И к следующей неделе, конечно, температура воды не поднимется даже до 20 градусов», — заявил Вильфанд.
Специалист отметил, что если теплая погода придет в столицу на пять дней и более, то начнется прогрев водной поверхности. Это и приведет к возобновлению купального сезона.
Читайте также: 1 июля в Москве стало самым холодным за несколько десятилетий.