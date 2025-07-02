Трамп заявил о согласии Израиля прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней

Израиль согласился на предложение прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней, сообщил президент США Дональд Трамп.
«Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец конфликту», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам главы Белого дома, представители его администрации провели «долгую и продуктивную» встречу с израильскими властями, посвящённую этой теме.
Напомним, ранее агентство Associated Press проинформировало, что Трамп намерен принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне. По данным журналистов, глава израильского правительства посетит США 7 июля. Ожидается, что участники встречи в первую очередь обсудят ситуацию с Ираном и обстановку вокруг сектора Газа.