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Трамп заявил о согласии Израиля прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней

Глава Белого дома отметил, что представители администрации США провели встречу с израильскими властями.

Источник: Аргументы и факты

Израиль согласился на предложение прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец конфликту», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, представители его администрации провели «долгую и продуктивную» встречу с израильскими властями, посвящённую этой теме.

Напомним, ранее агентство Associated Press проинформировало, что Трамп намерен принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне. По данным журналистов, глава израильского правительства посетит США 7 июля. Ожидается, что участники встречи в первую очередь обсудят ситуацию с Ираном и обстановку вокруг сектора Газа.

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