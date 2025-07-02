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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-29», отстыковавшийся от МКС, затоплен в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-29», который во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), был затоплен в Тихом океане, пишет «Интерфакс».

Грузовой корабль «Прогресс МС-29», который во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), был затоплен в Тихом океане, пишет «Интерфакс».

В сообщении госкорпорации говорится, что корабль был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился.

При этом несгоревшие части конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Отстыковка «Прогресс МС-29» от модуля «Поиск» российского сегмента МКС состоялась во вторник в 21:43 по московскому времени.

Космический грузовик прибыл на станцию 23 ноября 2024 года, доставив около 2,5 тонн груза.

Ранее в Музей Мирового океана передали два флага, побывавшие на борту МКС.