Роскосмос: корабль «Прогресс МС-29» затопили в Тихом океане после полета на МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-29» завершил свою миссию. Как сообщили в «Роскосмосе», корабль отстыковался от Международной космической станции и был сведен с орбиты. Его несгораемые фрагменты упали в безопасном районе Тихого океана, где нет судоходства.