Роскосмос: корабль «Прогресс МС-29» затопили в Тихом океане после полета на МКС

Космический грузовик «Прогресс МС-29» завершил свою миссию. Как сообщили в «Роскосмосе», корабль отстыковался от Международной космической станции и был сведен с орбиты. Его несгораемые фрагменты упали в безопасном районе Тихого океана, где нет судоходства.
«Прогресс МС-29» находился на МКС с ноября 2024 года. Отстыковка произошла 1 июля в 21:43 по московскому времени. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где разрушился. Оставшиеся элементы конструкции затонули в южной части Тихого океана.
Ранее KP.RU сообщал, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» оснащена двигателем РД-0110, созданным в Воронежском КБХА. Этот двигатель установлен на третьей ступени ракеты. Запуск состоялся 21 ноября с космодрома Байконур, стартовая площадка № 31. Корабль доставил на МКС 2,5 тонны грузов, включая оборудование для научных экспериментов.