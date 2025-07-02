В Роспотребнадзоре назвали способ защититься от кори

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Прививка против кори обеспечивает надежную защиту от этого опасного заболевания, она эффективна и безопасна, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Корь — это высокозаразное вирусное заболевание, которое может вызывать серьезные осложнения, такие как пневмония и энцефалит, а в некоторых случаях даже приводить к летальному исходу.
«По данным Роспотребнадзора, прививка против кори обеспечивает надежную защиту от этого опасного заболевания. Она эффективна и безопасна. Массовая вакцинация уже помогла снизить число случаев кори в России на 90% по сравнению с показателями 2000-х годов», — пояснил Горелов.
Он рекомендовал прививаться против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок. Вакцинация детей осуществляется в два этапа: первая доза — в возрасте 12 месяцев, а вторая — в 6 лет.
«Взрослые: тем, кто не был привит в детстве, надо сделать две прививки с интервалом в три месяца. Вакцинация нужна, если была сделана только одна прививка в детстве. Если не сохранились или потерялись данные о вакцинации, также необходимо привиться», — уточнил эксперт.
Только тем людям, которые были дважды привиты от кори в детстве, не требуется повторная вакцинация, подчеркнул он.