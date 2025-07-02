В Роспотребнадзоре назвали способ защититься от кори

«Взрослые: тем, кто не был привит в детстве, надо сделать две прививки с интервалом в три месяца. Вакцинация нужна, если была сделана только одна прививка в детстве. Если не сохранились или потерялись данные о вакцинации, также необходимо привиться», — уточнил эксперт.