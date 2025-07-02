В Японии поставили цель сократить число жертв предполагаемого мощного землетрясения на 80%

Правительство Японии поставило перед собой цель снизить число жертв разрушительного землетрясения в разломе Нанкай, которое с высокой вероятностью случится в ближайшие 30 лет, на 80%. Об этом сообщает газета «Асахи».
Эта задача была озвучена на заседании правительственной комиссии по предупреждению последствий стихийных бедствий. По оценкам специалистов, вероятность сильного подземного толчка в районе разлома Нанкай в течение ближайших трёх десятилетий составляет около 80%. Согласно прогнозам властей, количество погибших в результате этого события может достигнуть 323 тысяч человек. Для снижения этой цифры на 80% планируется прежде всего разработать новые планы эвакуации и укрепить существующую инфраструктуру. Оперативные планы эвакуации будут составлены не только для каждого региона, но и для отдельных объектов критической инфраструктуры, таких как больницы и школы. Кроме того, правительство намерено уменьшить предполагаемый ущерб жилым зданиям и сооружениям вдвое — сейчас ожидается, что землетрясение может привести к частичному или полному разрушению порядка 2,5 миллиона домов по всей стране. Достичь новых целевых показателей по числу жертв и масштабам ущерба планируется в течение ближайших десяти лет.
Разлом Нанкай находится к юго-востоку от островов Хонсю и Сикоку, а также к востоку от Кюсю. Здесь Филиппинская литосферная плита погружается под Евразийскую плиту. В случае сильного землетрясения на тихоокеанское побережье Японии может обрушиться цунами высотой более 30 метров.
По расчетам учёных, средний интервал между мощными подземными толчками в этом районе составляет около 88 лет. Одно из последних крупных землетрясений магнитудой 8 произошло здесь 21 декабря 1946 года — 78 лет назад.
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