Google оштрафовали на 314 миллионов долларов за незаконный сбор данных в США

Американский суд в Калифорнии обязал компанию Google выплатить 314 миллионов долларов по иску, связанному с незаконным использованием данных пользователей смартфонов на Android. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Иск подали в 2019 году. Истцы заявили, что Google без разрешения собирал данные через мобильный интернет для своих целей, включая таргетированную рекламу.
Представитель Google Хосе Кастанеда сообщил, что компания считает сбор данных законным, так как он соответствует пользовательскому соглашению. По его словам, решение суда может навредить пользователям, так как оно основано на неверной оценке сервисов, обеспечивающих безопасность и надежность устройств Android. Google намерен обжаловать вердикт.
Ранее Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited ограничивать права конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. Он оспаривает сделку с ирландским офисом Google в рамках дела о банкротстве российской компании.