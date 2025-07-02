Google оштрафовали на 314 миллионов долларов за незаконный сбор данных в США

Представитель Google Хосе Кастанеда сообщил, что компания считает сбор данных законным, так как он соответствует пользовательскому соглашению. По его словам, решение суда может навредить пользователям, так как оно основано на неверной оценке сервисов, обеспечивающих безопасность и надежность устройств Android. Google намерен обжаловать вердикт.