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В Бельгии обнаружили «стену смерти» из человеческих останков

В соборе Святого Бавона в Генте, Бельгия, была обнаружена «стена смерти», созданная из человеческих костей и черепов примерно 500 лет назад.

В соборе Святого Бавона в Генте, Бельгия, была обнаружена «стена смерти», созданная из человеческих костей и черепов примерно 500 лет назад.

Собор построили в XVI веке на месте прежней церкви, рядом с которой располагалось кладбище. Когда свободное место для захоронений закончилось, старые кости использовали для возведения стены. В основном в конструкции применялись большеберцовые и малоберцовые кости.

Историки связывают этот факт с верой в телесное воскресение, согласно которой кости играли важную роль в возвращении к жизни. Археологи отмечают, что подобная находка в Бельгии является уникальной. Об этом пишет osnmedia.

Ранее во время земельных работ в Тверской области нашли неизвестное захоронение.