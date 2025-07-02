Корабль «Прогресс МС-29» после полёта на МКС затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-29» после полёта на Международную космическую станцию (МКС) сошёл с околоземной орбиты, его несгораемые фрагменты были затоплены в Тихом океане, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».
Аппарат отстыковался от МКС 1 июля в 21:43 мск.
«Грузовой корабль был сведен с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — отметила организация в своём Telegram-канале.
Аппарат находился в составе МКС с ноября 2024 года после того, как доставил на станцию новогодние подарки для космонавтов, топливо, питьевую воду, азот для пополнения атмосферы на объекте, аппаратуру и принадлежности для научных экспериментов.
Напомним, 19 июня в «Роскосмосе» сообщили, что орбита МКС была скорректирована с помощью корабля «Прогресс МС-30». Она увеличилась на 520 метров.