Нотариусы рассказали о новых правилах сделок по дарению жилья

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нотариальная форма сделок по дарению жилья с начала этого года стала обязательной, в том числе и для родственников, чтобы избежать случаев мошенничества с договорами дарения недвижимости, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
«В 2025 году, прежде всего, нужно сказать об устранении серьезного риска при сделках с недвижимостью — афер с договорами дарения. С января 2025 года нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной, в том числе и для родственников. До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путем чужую недвижимость», — рассказали в нотариальной палате.
В нотариальной палате отметили, что сделки с нотариусом служат преградой перед мошенниками и гарантируют защиту права собственности, так как при каждой сделке нотариус проводит правовую экспертизу, выясняет волю сторон и уточняет, действительно ли человек хочет подарить квартиру и понимает ли, что это безвозмездно и необратимо.
Владельцу единственного жилья нотариус предложит безопасную альтернативу дарственной: завещание или договор ренты. Таким образом гражданин сохранит право на проживание в квартире и не останется на улице, пояснили в ведомстве.
В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что в случае любого сомнения в том, что собственник понимает последствия своих действий, нотариус отказывается удостоверить сделку. Если же сделка состоится, то нотариус будет нести за нее полную имущественную ответственность.