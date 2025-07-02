В Ангарском округе пресекли незаконную добычу гравия

Эксперты Народного фронта обнаружили масштабную добычу гравия на берегу Ангары в районе деревни Зуй. В июне активисты зафиксировали работу экскаваторов и вывоз породы большегрузами. Местные жители не раз жаловались на последствия такой деятельности — разбитые дороги, облака пыли и разрушенный берег реки.
— Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии провело проверку и выявило нарушения. Земли на острове Зуевский имеют сельскохозяйственное назначение, но их использовали для добычи песчано-гравийной смеси. Сейчас работы остановлены, а собственникам выданы предписания восстановить почву. На одного из предпринимателей уже завели административное дело за отказ от рекультивации, в отношении другой компании вопрос также прорабатывается, — сообщили в региональном отделении Народного фронта.
Администрацию Ангарского округа просят принять меры и в отношении владельцев участков на соседних островах — Березовом и Лиственничном. Там земли предназначены для личного подсобного хозяйства, но есть подозрения, что их тоже могут использовать не по назначению. Вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске начали ремонтировать улицу Российскую.