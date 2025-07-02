В Ангарском округе пресекли незаконную добычу гравия

— Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии провело проверку и выявило нарушения. Земли на острове Зуевский имеют сельскохозяйственное назначение, но их использовали для добычи песчано-гравийной смеси. Сейчас работы остановлены, а собственникам выданы предписания восстановить почву. На одного из предпринимателей уже завели административное дело за отказ от рекультивации, в отношении другой компании вопрос также прорабатывается, — сообщили в региональном отделении Народного фронта.