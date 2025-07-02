Клишас: Диаспоры не могут диктовать свои правила России

По его словам, попытки навязывания диаспорами своих правил государству и его гражданам являются недопустимыми. Клишас подчеркнул, что в России все обязаны соблюдать российские законы, и тех, кто с этим не согласен, ждет наказание в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).