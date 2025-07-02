Клишас: Диаспоры не могут диктовать свои правила России

Глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас во вторник, 1 июня, заявил в своем Telegram-канале, что этнические диаспоры не имеют права устанавливать собственные правила в Российском государстве.
По его словам, попытки навязывания диаспорами своих правил государству и его гражданам являются недопустимыми. Клишас подчеркнул, что в России все обязаны соблюдать российские законы, и тех, кто с этим не согласен, ждет наказание в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
— Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН, — написал Клишас.
29 июня на фоне уголовного дела о межэтнической банде в Свердловской области, обвиняемой в организации заказных убийств, азербайджанский журналист Афган Мюхтарлы призвал к сожжению российского посольства. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальных сетях.