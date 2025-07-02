Стало известно, какие боеприпасы не получит Украина из-за решения США

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отметил, что действия США отражают трудности с дальнейшей поддержкой Киева. По его мнению, это указывает на изменение приоритетов в американской оборонной политике. Решение Вашингтона вызывает вопросы о способности западных стран продолжать оказывать помощь Украине, добавил Дмитриев.