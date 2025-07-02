Стало известно, какие боеприпасы не получит Украина из-за решения США

США временно остановили поставки оружия на Украину, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе.
Среди задержанного вооружения также числятся тысячи 155-миллиметровых гаубичных снарядов, более 250 высокоточных ракет GMLRS, ракеты класса «земля-воздух» Stinger, ракеты AIM «воздух-воздух» и гранатометы.
Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что приостановка поставок связана с необходимостью приоритетного обеспечения интересов США.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отметил, что действия США отражают трудности с дальнейшей поддержкой Киева. По его мнению, это указывает на изменение приоритетов в американской оборонной политике. Решение Вашингтона вызывает вопросы о способности западных стран продолжать оказывать помощь Украине, добавил Дмитриев.