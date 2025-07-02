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Стало известно, какие боеприпасы не получит Украина из-за решения США

NBC: из-за остановки поставок оружия США Украина не получит перехватчики Patriot.

Источник: Комсомольская правда

США временно остановили поставки оружия на Украину, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе.

Среди задержанного вооружения также числятся тысячи 155-миллиметровых гаубичных снарядов, более 250 высокоточных ракет GMLRS, ракеты класса «земля-воздух» Stinger, ракеты AIM «воздух-воздух» и гранатометы.

Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что приостановка поставок связана с необходимостью приоритетного обеспечения интересов США.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отметил, что действия США отражают трудности с дальнейшей поддержкой Киева. По его мнению, это указывает на изменение приоритетов в американской оборонной политике. Решение Вашингтона вызывает вопросы о способности западных стран продолжать оказывать помощь Украине, добавил Дмитриев.

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