Трамп открыл «Алькатрас с аллигаторами» для нелегальных мигрантов во Флориде

Президент США Дональд Трамп открыл во Флориде новый центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами».
По данным телеканала, рассчитанный на 3000 мест, центр станет крупнейшим учреждением такого рода в США. Трамп заявил, что «Алькатрас с аллигаторами» был построен всего за неделю и будет служить местом содержания «самых опасных мигрантов».
Осмотрев территорию комплекса, Трамп отметил, что он окружен километрами «зловещих болот», а единственный путь отсюда — депортация.
— Многие люди сами согласятся на депортацию, потому что не хотят оказаться в аллигаторском Алькатрасе или в каком-то другом месте, — заявил губернатор Флориды Рон ДеСантис в беседе с The Guardian.
Ранее Трамп ранее заявил, что знаменитая тюрьма для особо опасных преступников «Алькатрас», закрытая в 1963 году, вновь возобновит свою работу. Она известна своими суровыми условиями содержания и знаменитыми преступниками, которые в ней отбывали наказание. Почему эта тюрьма считалась самой страшной и кто в ней сидел — в материале «Вечерней Москвы».