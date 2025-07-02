МАГАТЭ сообщило о повреждении ряда машин у пруда-охладителя Запорожской АЭС

«Команды МАГАТЭ на Запорожской АЭС были проинформированы об атаке беспилотников, в результате которых на прошлой неделе были повреждены несколько транспортных средств у пруда-охладителя этого объекта», — сказано в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии.