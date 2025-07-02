МАГАТЭ сообщило о повреждении ряда машин у пруда-охладителя Запорожской АЭС

27 июня представители ЗАЭС рассказали, что украинский беспилотник атаковал группу сотрудников предприятия в месте, где проводились работы на гидротехнических сооружениях. Отмечалось, что работники смогли укрыться и не пострадали. Поврежденияполучил служебный автомобиль.
«Команды МАГАТЭ на Запорожской АЭС были проинформированы об атаке беспилотников, в результате которых на прошлой неделе были повреждены несколько транспортных средств у пруда-охладителя этого объекта», — сказано в сообщении на сайте Международного агентства по атомной энергии.
В организации уточнили, что ВСУ использовали для нападения шесть дронов. Один из БПЛА нанёс удар по передней части грузового автомобиля. Кроме того, при атаке были задеты ещё несколько машин.
МАГАТЭ также стало известно, что примерно через час в указанной части станции упал другой беспилотник, что привело к возгоранию растительности. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что подобные атаки совершенно неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.
Напомним, 5 июня глава МАГАТЭ сообщал, что инспекторы организации слышали на Запорожской АЭС звуки выстрелов, которые, как предположили в агентстве, по-видимому были сделаны по беспилотникам, атаковавшим учебный центр предприятия.