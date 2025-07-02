Россиянам усложнили оформление дарственных

«В 2025 году, прежде всего, нужно сказать об устранении серьезного риска при сделках с недвижимостью — афер с договорами дарения. С января 2025 года нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной, в том числе и для родственников. До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путем чужую недвижимость», — отметили в Федеральной нотариальной палате. Информацию передает РИА Новости.