Экс-президент Украины Петр Порошенко* раскритиковал главаря киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в попытках установить авторитарный режим. Об этом он заявил в беседе с британским изданием The Times.
По словам Порошенко*, Зеленскому не следует цепляться за власть, так как это может привести к народному недовольству. Он отметил, что изоляция от граждан способна вызвать эффект «закипающего котла».
Ранее в интервью немецкому изданию Bild Порошенко* прокомментировал слухи о возможном давлении президента США Дональда Трампа на Зеленского с целью добиться его отставки. Политик подчеркнул, что выбор главы государства — это исключительно право украинского народа, а не решение иностранных лидеров. Также он напомнил, что Зеленский ранее обещал не баллотироваться на второй президентский срок.
*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в РФ.