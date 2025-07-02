Порошенко* снова «наехал» на Зеленского: экс-президент Украины пообещал преемнику эффект «закипающего котла»

Ранее в интервью немецкому изданию Bild Порошенко* прокомментировал слухи о возможном давлении президента США Дональда Трампа на Зеленского с целью добиться его отставки. Политик подчеркнул, что выбор главы государства — это исключительно право украинского народа, а не решение иностранных лидеров. Также он напомнил, что Зеленский ранее обещал не баллотироваться на второй президентский срок.