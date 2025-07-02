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Порошенко* снова «наехал» на Зеленского: экс-президент Украины пообещал преемнику эффект «закипающего котла»

Порошенко* обвинил Зеленского в авторитаризме и удержании власти.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент Украины Петр Порошенко* раскритиковал главаря киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в попытках установить авторитарный режим. Об этом он заявил в беседе с британским изданием The Times.

По словам Порошенко*, Зеленскому не следует цепляться за власть, так как это может привести к народному недовольству. Он отметил, что изоляция от граждан способна вызвать эффект «закипающего котла».

Ранее в интервью немецкому изданию Bild Порошенко* прокомментировал слухи о возможном давлении президента США Дональда Трампа на Зеленского с целью добиться его отставки. Политик подчеркнул, что выбор главы государства — это исключительно право украинского народа, а не решение иностранных лидеров. Также он напомнил, что Зеленский ранее обещал не баллотироваться на второй президентский срок.

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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