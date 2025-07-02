Психолог объяснила неожиданную пользу фильмов ужасов

Просмотр фильмов ужасов может быть полезен для психического здоровья, помогая человеку безопасно проживать собственные страхи и работать с глубинными тревогами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Елена Масолова. По ее словам, этот жанр кино создает контролируемую среду для столкновения с пугающими темами, что способствует психологической разрядке.