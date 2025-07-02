Психолог объяснила неожиданную пользу фильмов ужасов

Просмотр фильмов ужасов может быть полезен для психического здоровья, помогая человеку безопасно проживать собственные страхи и работать с глубинными тревогами. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Елена Масолова. По ее словам, этот жанр кино создает контролируемую среду для столкновения с пугающими темами, что способствует психологической разрядке.
— Фильмы ужасов позволяют проживать страх в безопасных условиях. Если в обычной жизни человек избегает этих эмоций, то кино дает возможность выразить их опосредованно — через механизм, который в гештальт-терапии называется дефлексией, — поясняет специалист. Масолова отмечает, что такой просмотр помогает «закрыть гештальт» — проработать неосознанные тревоги, остающиеся в подсознании.
Эксперт выделяет еще несколько причин популярности жанра. Во-первых, он компенсирует нехватку острых ощущений в повседневности. Во-вторых, такие фильмы становятся безопасным способом исследования табуированных тем, например, сверхъестественного.
Таким образом, страшное кино, вопреки стереотипам, может служить своеобразной терапией, помогая зрителю лучше понять себя и свои страхи.