Маск отреагировал на слова Трампа о его возможной депортации: «заманчиво»

Американский бизнесмен Илон Маск в аккаунте социальной сети X отметил, что мог бы «обострить ситуацию» в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможных серьезных потерях для бизнесмена и намеки на его депортацию, но пока воздержится от таких действий.