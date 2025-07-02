Маск отреагировал на слова Трампа о его возможной депортации: «заманчиво»

Американский бизнесмен Илон Маск в аккаунте социальной сети X отметил, что мог бы «обострить ситуацию» в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможных серьезных потерях для бизнесмена и намеки на его депортацию, но пока воздержится от таких действий.
«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал Маск в соцсети.
Ранее на вопрос журналистов о возможной депортации Маска Трамп ответил, учитывая биографию предпринимателя: рождение в ЮАР, переезд сначала в Канаду, затем в США, где он получил гражданство и создал свои технологические компании.
«Не знаю. Надо будет посмотреть», — сказал тогда глава Белого дома.
Президент США высказал предположение, что Маск испытывает разочарование в связи с утратой контракта на выпуск электромобилей.
«Он очень расстроен из-за всего этого. Но вы знаете, он может потерять гораздо больше. Я должен вам сказать, верно? Илон может потерять гораздо больше», — заявил американский глава.
Напомним, что открытый конфликт между Маском и Трампом возникл в июне после критики предпринимателем налоговой инициативы Трампа («One Big Beautiful Bill Act»).
Тогда Маск резко осудил законодательную инициативу, охарактеризовав ее как «отвратительную» и указав, что вместо обещанной бюджетной экономии она приведет к росту дефицита на триллионы долларов. Сейчас предприниматель перешел к активному противодействию, публично бросив вызов Трампу через серию публикаций в X, где пообещал создать «Партию Америки» в случае принятия законопроекта.
Согласно информации Bloomberg, Маск настаивал на сохранении в законопроекте двух ключевых позиций: субсидий для электромобилей ($7,5 тыс., включая льготы для Tesla) и налоговых преференций для возобновляемой энергетики. После отклонения этих требований предприниматель выступил против принятия документа в целом.
Тогда в ходе публичной дискуссии Трамп заявил, что оптимизация бюджета США требует отмены государственной поддержки компаний Маска. Кроме того, президент намекнул на возможные проверки со стороны Департамента эффективности госуправления (DOGE), который ранее находился под контролем самого предпринимателя.
Позднее KP.RU подробно писал о противостоянии Трампа и Маска.