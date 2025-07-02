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Как отдохнуть на 100%: психолог раскрыл секреты качественного отпуска

Психолог Бекетов: Для восстановления сил важно научиться новому на отдыхе.

Источник: Комсомольская правда

Правильный отпуск должен помочь восстановить силы. Психолог, врач-терапевт, доцент Сеченовского университета, к.м.н. Владимир Бекетов рассказал KP.RU, как сделать отдых по-настоящему полезным для тела и души, чтобы вернуться с новых сил и повысить работоспособность.

— Модель отдыха DRAMMA разработана группой американских исследователей. Каждый символ аббревиатуры это буква, с которой начинается название принципа качественного отдыха. Главная задача такой концепции — насколько возможно выйти из привычной среды, — отметил специалист.

Одним из самых важных аспектов полноценного отдыха является дистанцирование от рабочих задач и контактов. Психолог рекомендует полностью отключиться от рабочей среды, перестать думать о проектах и делах. Также важен принцип расслабления. Для этого рекомендуется минимизировать физическую и умственную нагрузку.

— Во время отпуска важно научиться чему-то новому — приобрести какие-то полезные навыки. Это способствует переключению головного мозга, отвлечению от привычной рабочей деятельности. Овладение новыми навыками сопровождается выработкой гормонов, улучшающих настроение, — добавил специалист.

Это могут быть курсы, хобби или даже занятия спортом, если отпуск длительный. Следуя этим простым рекомендациям, можно превратить любой отдых в эффективное восстановление.