Как отдохнуть на 100%: психолог раскрыл секреты качественного отпуска

Одним из самых важных аспектов полноценного отдыха является дистанцирование от рабочих задач и контактов. Психолог рекомендует полностью отключиться от рабочей среды, перестать думать о проектах и делах. Также важен принцип расслабления. Для этого рекомендуется минимизировать физическую и умственную нагрузку.