Эксперт: Атаковавшие Ижевск дроны ВСУ могли запустить с территории России

Заслуженный военный летчик и генерал-майор Владимир Попов предположил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие завод в Ижевске, вероятнее всего, были заранее доставлены на территорию России и запущены с расстояния не более 300 километров.
По предварительным данным, для атаки использовался модернизированный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», лишенный шасси и с измененной формой корпуса для увеличения дальности полета и снижения радиолокационной заметности.
По мнению эксперта, запуск такого дрона возможен только с катапульты, поэтому маловероятно, что он прилетел с территории Украины. Попов считает, что дроны были запущены со специальной установки в пределах 100−300 километров от цели. Он также предположил, что беспилотники были предварительно собраны и доставлены в Россию. После взлета беспилотник сбрасывает шасси, что облегчает его конструкцию и уменьшает аэродинамическое сопротивление, передает MK.ru.
1 июля глава Удмуртии сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинских БПЛА. Позже стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск двумя беспилотниками типа «Лютый». Также в Ижевске начала работать горячая линия после взрыва, произошедшего на местном заводе.