Эксперт: Атаковавшие Ижевск дроны ВСУ могли запустить с территории России

По мнению эксперта, запуск такого дрона возможен только с катапульты, поэтому маловероятно, что он прилетел с территории Украины. Попов считает, что дроны были запущены со специальной установки в пределах 100−300 километров от цели. Он также предположил, что беспилотники были предварительно собраны и доставлены в Россию. После взлета беспилотник сбрасывает шасси, что облегчает его конструкцию и уменьшает аэродинамическое сопротивление, передает MK.ru.