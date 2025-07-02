На Красноярск обрушится гроза 2 июля 2025 года

В этот день в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, а днем синоптики предсказывают кратковременные дожди и грозу. Ветер ночью будет слабым, а днем усилится до 6−11 м/с с западного направления.