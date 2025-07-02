На Красноярск обрушится гроза 2 июля 2025 года

Опубликован прогноз погоды на основе данных Среднесибирского УГМС.
В этот день в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, а днем синоптики предсказывают кратковременные дожди и грозу. Ветер ночью будет слабым, а днем усилится до 6−11 м/с с западного направления.
Температурные показатели будут варьироваться: ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, а в течение дня она поднимется до комфортных +23−25 градусов.
Рекомендуем жителям и гостям региона быть готовыми к изменчивым погодным условиям и не забывать об зонтах!