Президент США Дональд Трамп больше не считает Украину приоритетом для своей страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, Трамп полностью утратил интерес к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, отодвинув его на задний план своей политики.
Соскин отметил, что такое отношение Вашингтона создает для Украины крайне тяжелую ситуацию. Страна лишилась не только поддержки США, но и финансовой помощи, поставок оружия и содействия НАТО. Эксперт подчеркнул, что без этих ресурсов Украина оказалась в полном одиночестве.
По мнению Соскина, Зеленский намерен продолжать боевые действия, несмотря на отсутствие поддержки, жертвуя жизнями украинцев.
«Это будет бойня. Бойня без конца. А для бойни нужно что? Мясо надо, правильно. Нужен мясной товар. Как раз Сырскому это очень подходит», — подчеркнул политик.
Ранее телеканал NBC сообщил, что США приостановили поставки оружия на Украину. Среди задержанного вооружения — десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятки ракет Stinger, тысячи 155-миллиметровых гаубичных снарядов, более 250 высокоточных ракет GMLRS, а также ракеты класса «земля-воздух» Stinger.