«Нужен мясной товар»: на Украине уверены в худшем сценарии после остановки помощи США

Президент США Дональд Трамп больше не считает Украину приоритетом для своей страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, Трамп полностью утратил интерес к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, отодвинув его на задний план своей политики.