Врачи в Приморье наворовали миллионы рублей из зарплат

В Приморском крае сотрудники полиции раскрыли преступную схему, позволившую работникам одного из медицинских учреждений незаконно получить от государства 46 миллионов рублей в течение четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. По данным следствия, схему разработала 64-летняя жительница Надеждинского района.