Где будет +42, а где — ливни: прогноз погоды в Казахстане на 2 июля

В среду, 2 июля, в Казахстане ожидается в основном жаркая погода. На юге страны сохранится аномальная жара до +42 градусов, тогда как в некоторых северных и восточных регионах возможны кратковременные осадки, грозы и даже град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Казгидромет».