Где будет +42, а где — ливни: прогноз погоды в Казахстане на 2 июля

В среду, 2 июля, в Казахстане ожидается в основном жаркая погода. На юге страны сохранится аномальная жара до +42 градусов, тогда как в некоторых северных и восточных регионах возможны кратковременные осадки, грозы и даже град, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Казгидромет».
Астана — переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений ночью 2−7, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30…+32.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3−8 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем +32…+34.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем +37…+39.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем +28…+30.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем +26…+28.
Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем +28…+30.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2−7 метров в секунду. Температура ночью +17…+19, днем +33…+35.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем +27…+29.
Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2−7 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днем +29…+31.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем +33…+35.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер южный, юго-западный ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду. Температура ночью +17…+19, днем +30…+32.
Кызылорда — ясно. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +21…+23, днем +39…+41.
Павлодар — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +15…+17, днем +28…+30.
Петропавловск — переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 5−10, днем 9−14 метров в секунду. Температура ночью +16…+18, днем +29…+31.
Семей — переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 5−10, порывы 15−20 метров в секунду. Температура ночью +14…+16, днем +28…+30.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +32…+34.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +18…+20, днем +35…+37.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 метров в секунду. Температура ночью +20…+22, днем +40…+42.
Уральск — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +24…+26.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10, порывы 15−20 метров в секунду, временами до 23 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +25…+27.