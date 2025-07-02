В Забайкалье пять человек эвакуировали из подтопленных домов

— Сильные осадки также затронули поселки Курорт-Дарасун и Дарасун. В первом случае вода подтопила один участок и повредила баню, а во втором — 17 дворов. В селе Ильинка из-за разлива реки Кручина частично разрушилось берегоукрепительное сооружение, из-за чего пострадали еще 15 участков. Хотя спасатели были готовы к эвакуации, жителям помощь не понадобилась, — сообщают в пресс-службе ведомства.