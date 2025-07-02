В Забайкалье пять человек эвакуировали из подтопленных домов

В Забайкальском крае из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реках, что привело к подтоплениям в нескольких населенных пунктах. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Забайкалья, в селе Маккавеево вода в реке Унгур вышла из берегов, затопив 15 приусадебных участков. Спасатели оперативно эвакуировали пятерых местных жителей, среди которых трое детей. Для укрепления берегов задействовали тяжелую технику.
— Сильные осадки также затронули поселки Курорт-Дарасун и Дарасун. В первом случае вода подтопила один участок и повредила баню, а во втором — 17 дворов. В селе Ильинка из-за разлива реки Кручина частично разрушилось берегоукрепительное сооружение, из-за чего пострадали еще 15 участков. Хотя спасатели были готовы к эвакуации, жителям помощь не понадобилась, — сообщают в пресс-службе ведомства.
По данным экспертов, сейчас угрозы для населенных пунктов нет, но синоптики предупреждают о новых дождях, которые продлятся всю неделя. А 9 июля в регион придет очередной циклон, поэтому все службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели продолжают контролировать ситуацию, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области объявили штормовое предупреждение.