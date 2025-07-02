В Новосибирске может серьёзно сократиться рынок такси

Рынок такси Новосибирска ожидает значительное сокращение. Как и по всей России, где в 2025 году могут закрыться до 20% таксопарков, а в 2026 — еще 10%. Как сообщают «Известия», причиной стали новые жёсткие требования к перевозчикам. При этом доходность этого бизнеса за три года упала с 16% до 6%.
«Новосибирску тоже грозит серьезное сокращение рынка. Только чуть позже», — цитирует главу новосибирской Ассоциации работников такси Андрея Артюха издание infopro54.
Ключевым фактором станет обязательная локализация автопарка, которая начнется в регионе через три года. Закон о локализации производства автомобилей уже вступил в силу, но для СФО была добавлена отсрочка до марта 2028 года. Минпромторг планирует подготовить список российских автомобилей, которые подходят для такси, до конца этого года.
Ещё одна острая проблема, на которую обратил внимание Андрей Артюх — нехватка запчастей. Кроме того, цены на автомобили выросли, а стоимость поездок осталась прежней.
Весьма вероятно, что сокращение числа легальных перевозчиков приведет к росту цен для пассажиров и увеличению «серого» рынка такси.