В Новосибирске может серьёзно сократиться рынок такси

Рынок такси Новосибирска ожидает значительное сокращение. Как и по всей России, где в 2025 году могут закрыться до 20% таксопарков, а в 2026 — еще 10%. Как сообщают «Известия», причиной стали новые жёсткие требования к перевозчикам. При этом доходность этого бизнеса за три года упала с 16% до 6%.