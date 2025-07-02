Предъявлены обвинения сотрудникам ВПЭС за миллионные взятки во Владивостоке

В среду, 2 июля, стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и сотрудников МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», которых обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.
Как написал Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», исполняющий обязанности прокурора края Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по делу, фигурантами которого стали экс-начальник Управления технологического присоединения, его заместитель и другие должностные лица предприятия.
По версии следствия, с сентября 2020 года по апрель 2022 года сотрудники МУП «ВПЭС» получили от представителей строительных компаний взятки за подключение объектов недвижимости к электросетям Владивостока по договорам с необоснованно заниженной стоимостью. Среди таких объектов — многоквартирные дома на улицах Адмирала Горшкова, 2-я Поселковая и других территориях города.
В марте 2022 года, как полагают следователи, начальник управления и его заместитель занизили стоимость работ по одному из договоров более чем на 15,5 миллиона рублей. В другом случае цена подключения была уменьшена почти на 13 миллионов рублей.
Общая сумма незаконных вознаграждений, полученных группой, превысила 8,5 миллиона рублей. Взамен сотрудники предприятия не проводили технический надзор за строительством и не применяли меры ответственности при выявлении нарушений, в том числе при монтаже электросетей.
В январе — апреле 2022 года трое должностных лиц МУП «ВПЭС» получили 600 тысяч рублей от представителя застройщика за непринятие мер по контролю на одном из объектов капитального строительства.
В рамках уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 50 миллионов рублей. Преступная схема была выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Приморскому краю.
В зависимости от роли каждого фигуранта им предъявлены обвинения по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав организаций, интересов общества и государства; максимальное наказание — лишение свободы до четырёх лет), пунктам «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере — до двенадцати лет лишения свободы), а также части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — до пятнадцати лет лишения свободы).
Год назад обвиняемых заключили под стражу.