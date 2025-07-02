Предъявлены обвинения сотрудникам ВПЭС за миллионные взятки во Владивостоке

В зависимости от роли каждого фигуранта им предъявлены обвинения по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав организаций, интересов общества и государства; максимальное наказание — лишение свободы до четырёх лет), пунктам «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере — до двенадцати лет лишения свободы), а также части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — до пятнадцати лет лишения свободы).