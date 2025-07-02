Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Боится изоляции»: во Франции объяснили звонок Макрона Путину

Телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным свидетельствует об опасениях французского лидера остаться в изоляции из-за своей слишком агрессивной позиции по отношению к Москве. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным свидетельствует об опасениях французского лидера остаться в изоляции из-за своей слишком агрессивной позиции по отношению к Москве. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо считает, что после последнего саммита НАТО Макрон осознал растущую изоляцию своей «ястребиной» позиции и, возможно, почувствовал необходимость возобновить диалог с Россией.

Приветствуя сам факт разговора, Филиппо призвал к осторожности в отношении французского лидера, отметив его способность к неожиданным изменениям в политике, передает ТАСС.

1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции. Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных стран, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия.

После этого глава Елисейского дворца заявил, что планирует продолжать контакты с российским коллегой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше