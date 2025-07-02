Телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным свидетельствует об опасениях французского лидера остаться в изоляции из-за своей слишком агрессивной позиции по отношению к Москве. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо считает, что после последнего саммита НАТО Макрон осознал растущую изоляцию своей «ястребиной» позиции и, возможно, почувствовал необходимость возобновить диалог с Россией.
Приветствуя сам факт разговора, Филиппо призвал к осторожности в отношении французского лидера, отметив его способность к неожиданным изменениям в политике, передает ТАСС.
1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции. Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных стран, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия.
После этого глава Елисейского дворца заявил, что планирует продолжать контакты с российским коллегой.