Католики и застройщики спорят о месте памятного камня в Новосибирске

В городе разгорается дискуссия о возможном переносе исторического камня, установленного на месте разрушенного костёла Святого Казимира.
Мемориальный объект, находящийся под охраной, может быть перемещён в связи с планами застройки территории, несмотря на возражения краеведов и католической общины.
Памятный камень с мемориальной табличкой появился у ЦУМа в 2009 году — к 100-летию католического храма, который существовал на этом месте с 1909 по 1963 год. Как отмечает «НГС», объект неоднократно становился мишенью для вандалов, а теперь его существованию угрожают планы застройщика.
Краевед Наталья Липатникова напомнила, что костёл Святого Казимира, построенный на средства прихожан преимущественно польского происхождения, был важной частью исторического облика города: «Самостоятельно собирались средства на содержание костела — иметь католический храм в своём городе было для жителей католического вероисповедания (а в начале XX века их было в городе около 4 000 человек) крайне важно».
Храм, располагавшийся на Обском проспекте (ныне Комсомольский), соседствовал с татарской слободой у мечети, формируя облик дореволюционного Новониколаевска. Сегодня памятный камень остаётся единственным напоминанием об этой странице городской истории, однако его дальнейшая судьба остаётся под вопросом.
Общественность продолжает выступать против переноса мемориала, опасаясь утраты последнего материального свидетельства существования в городе католического храма.
Ранее Сиб.фм рассказывал о памятной католической мессе в часть умершего папы римского.