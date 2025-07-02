Католики и застройщики спорят о месте памятного камня в Новосибирске

Памятный камень с мемориальной табличкой появился у ЦУМа в 2009 году — к 100-летию католического храма, который существовал на этом месте с 1909 по 1963 год. Как отмечает «НГС», объект неоднократно становился мишенью для вандалов, а теперь его существованию угрожают планы застройщика.