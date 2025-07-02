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Суд в Хабаровском крае потребовал организовать проезд к отдаленным поселкам

Прокуратура добилась организации бесплатного сообщения с населенными пунктами.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае по иску прокуратуры муниципалитет обяжут организовать бесплатное транспортное сообщение для жителей двух поселков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокуратура Верхнебуреинского района выявила, что жители поселков Шахтинский и Софийск не имеют возможности добраться до других населенных пунктов — переправа через реку отсутствует, мостов нет.

Вопрос о транспортной доступности местные власти не решают уже долгое время. Надзорное ведомство направило представление главе администрации, однако меры не были приняты. Тогда прокуратура обратилась в суд.

Районный суд обязал администрацию организовать круглогодичное бесплатное сообщение с этими населенными пунктами в течение двух лет. Судебное решение находится на контроле прокуратуры.