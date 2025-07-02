Участником «Интервидения» может стать национальная звезда не младше 16 лет

Организаторы ставят перед конкурсом цели, связанные с культурным обменом: знакомство с традициями и достижениями различных стран, содействие развитию творческого потенциала, поддержка духовных, культурных и семейных ценностей, а также укрепление межгосударственных связей через диалог культур. Среди ключевых ориентиров проекта отмечаются уважение к национальной самобытности, развитие международного сотрудничества, поддержка талантов и продвижение культурного многообразия.