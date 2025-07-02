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Участником «Интервидения» может стать национальная звезда не младше 16 лет

Потенциальный участник конкурса должен иметь карьерный путь и награды национальных музыкальных премий.

Источник: Аргументы и факты

Согласно положению конкурса «Интервидение», принять участие в нём сможет артист, признанный национальной звездой, достигший возраста 16 лет и обладающий максимальной популярностью в своей стране.

Песня, с которой выступит участник, должна отражать традиционные семейные и общечеловеческие ценности. Победителю предусмотрено денежное вознаграждение в размере 30 миллионов рублей.

Документ перечисляет рекомендуемые характеристики кандидатов: высокий уровень узнаваемости среди широкой аудитории, желательно — международная известность, наличие карьерных достижений, музыкальных наград, активное участие в телевизионных концертах, регулярные ротации на радио и высокая активность на YouTube. Кроме того, число исполнителей на сцене ограничено шестью.

Организаторы ставят перед конкурсом цели, связанные с культурным обменом: знакомство с традициями и достижениями различных стран, содействие развитию творческого потенциала, поддержка духовных, культурных и семейных ценностей, а также укрепление межгосударственных связей через диалог культур. Среди ключевых ориентиров проекта отмечаются уважение к национальной самобытности, развитие международного сотрудничества, поддержка талантов и продвижение культурного многообразия.

Ранее стало известно, что певец Дмитрий Билан станет культурным послом музыкального конкурса «Интервидение-2025».