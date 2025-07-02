Бюджетников в регионах РФ обучат бороться с экстремизмом

Муниципалитеты тратят на схожие закупки в разы меньше. К примеру, в Прикамье за повышение квалификации в администрации Соликамского округа готовы были заплатить 13 000 рублей, но тендер выиграл институт менеджмента за 3120 рублей. За эти деньги планируют обучить пятерых человек примерно за 16 часов.