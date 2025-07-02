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Российского актера Гогунского приговорили к 12 годам тюрьмы

На Украине российского актера театра и кино Виталия Гогунского заочно приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает Винницкий городской суд. Также с артиста взыскали 380 долларов в пользу Украины. В качестве причины приговора указывается организация мероприятий политического характера.

Срочная новость На Украине российского актера театра и кино Виталия Гогунского заочно приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщает Винницкий городской суд. Также с артиста взыскали 380 долларов в пользу Украины. В качестве причины приговора указывается организация мероприятий политического характера.