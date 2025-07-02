В Красноярске проходит конкурс «Самый благоустроенный район города»

Общий призовой фонд конкурса в этом году составляет 20 миллионов рублей. Участники могут выиграть от 20 до 100 тысяч рублей, все зависит от номинации. Через две недели будут объявлены победители районных этапов в каждой номинации. Их много, причем они разделены: для жителей, для юридических лиц и предпринимателей, для госучреждений.