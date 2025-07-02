В Красноярске проходит конкурс «Самый благоустроенный район города»

В Красноярске проходит ежегодный конкурс «Самый благоустроенный район города». Прием заявок уже завершился. Организаторы начали обработку данных. Затем администрация каждого района будет выбирать претендентов на звание самых красивых подъездов, клумб, балконов и так далее.
Общий призовой фонд конкурса в этом году составляет 20 миллионов рублей. Участники могут выиграть от 20 до 100 тысяч рублей, все зависит от номинации. Через две недели будут объявлены победители районных этапов в каждой номинации. Их много, причем они разделены: для жителей, для юридических лиц и предпринимателей, для госучреждений.
Есть и новые номинации — полный список можно посмотреть на официальном портале администрации Красноярска.
Звание «Самый благоустроенный район» будет присуждено по числу победителей. Гранты за первые три места в конкурсе, которые получат районы, можно потратить на дополнительное благоустройство.