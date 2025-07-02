Климатолог отказался называть лето 2025 года холодным

«Назвать то, что сейчас происходит в московском регионе, какими-то особенными или аномальными холодами нельзя. Несколько лет назад была волна холода, которая доходила почти до нуля градусов. В Вологодской области, а это в 500 километрах к северу от Москвы, в середине июня были заморозки до минус 10… У нас прошел только первый месяц этого лета, и мы просматриваем несколько дней второго месяца, не более того, поэтому называть лето холодным мы не можем», — сказал Кокорин.