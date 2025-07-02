Известная украинская певица столкнулась с трудностями при въезде в Россию

С началом украинского конфликта Полякова неоднократно критиковала РФ и заняла проукраинскую позицию. Согласно информации на ее странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в 2024 году артистка выступала перед военными ВСУ и оказывала им гуманитарную помощь.