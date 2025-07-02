Известная украинская певица столкнулась с трудностями при въезде в Россию

Олю Полякову могут не пустить в Россию из-за ее гуманитарной помощи ВСУ и критики СВО.
У украинской исполнительницы и телеведущей Оли Поляковой могут возникнуть определенные трудности при пересечении российской границы. На данный момент существуют основания для отказа ей во въезде, сообщили правоохранители.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — заявил источник. Его слова передает РИА «Новости».
Оля Полякова — популярная певица, актриса и телеведущая из Украины. В начале своей творческой карьеры она сотрудничала с группой «Чай вдвоем» и Людмилой Гурченко. Широкую известность она приобрела благодаря песням «Шлепки» и «Russian Style».
С началом украинского конфликта Полякова неоднократно критиковала РФ и заняла проукраинскую позицию. Согласно информации на ее странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в 2024 году артистка выступала перед военными ВСУ и оказывала им гуманитарную помощь.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.