Россиянам сообщили о грядущем снижении ставок по вкладам

Процентные ставки по вкладам в банках начали падать — это связано с тем, что Центробанк снизил ключевую ставку. Эксперт из Банки.ру Гаянэ Замалеева рассказала агентству «Прайм», что у тех, кто хочет вложить деньги с выгодой, остаётся немного времени.