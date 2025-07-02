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Экс-резидента Сколково приговорили к 5 годам колонии

Бывшего резидента Сколково Юрия Евстигнеева приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии. Об этом сообщает Пресненский суд Москвы. Причиной для приговора стало обвинение Евстигнеева в особо крупном мошенничестве и изготовлении оружия.

Срочная новость.

Бывшего резидента Сколково Юрия Евстигнеева приговорили к 5 годам и 10 месяцам колонии. Об этом сообщает Пресненский суд Москвы. Причиной для приговора стало обвинение Евстигнеева в особо крупном мошенничестве и изготовлении оружия.