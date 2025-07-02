Как россияне будут отдыхать в 2026 году: опубликован график выходных и праздников

Согласно новому графику, в начале 2026 года россияне смогут наслаждаться длительными выходными — до 11 января включительно. На работу работники вернутся только во второй понедельник месяца, 12 января. В этом году также будут отмечены традиционные праздничные дни: 23 февраля, который выпадает на понедельник, и 9 марта — Международный женский день, приходящийся на воскресенье.