Как россияне будут отдыхать в 2026 году: опубликован график выходных и праздников

Министерство труда Российской Федерации представило производственный календарь на 2026 год, который уже вызвал определенные споры и критику.
Основное недовольство связано с заметным дисбалансом между количеством выходных в январе и мае.
Согласно новому графику, в начале 2026 года россияне смогут наслаждаться длительными выходными — до 11 января включительно. На работу работники вернутся только во второй понедельник месяца, 12 января. В этом году также будут отмечены традиционные праздничные дни: 23 февраля, который выпадает на понедельник, и 9 марта — Международный женский день, приходящийся на воскресенье.
Кроме того, в производственный календарь включены дополнительные выходные: 12 июня, когда отмечается День России, 4 ноября — День народного единства, а также 31 декабря, завершающий старый год. В мае россияне получат всего два выходных дня: первый — 1 мая (пятница), и второй — 11 мая (понедельник).
Такой график выходных уже вызвал обсуждения среди граждан, которые выражают опасения по поводу недостаточного количества свободных дней в мае по сравнению с январем. Ожидается, что данная тема будет активно обсуждаться в обществе в преддверии нового года.