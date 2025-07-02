Ливни подтопили 48 участков и мост в Забайкалье, началась эвакуация

«За последние сутки в Карымском и Читинском районах выпало значительное количество осадков. В результате подтопления пострадали 48 приусадебных участков и один мост на региональной дороге», — рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях Андрей Варфоломеев на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.