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Ливни подтопили 48 участков и мост в Забайкалье, началась эвакуация

Сильные дожди вызвали подтопления в Забайкальском крае, затронув 48 приусадебных участков и один мост в четырёх населённых пунктах, сообщает региональное управление МЧС России.

Сильные дожди вызвали подтопления в Забайкальском крае, затронув 48 приусадебных участков и один мост в четырёх населённых пунктах, сообщает региональное управление МЧС России. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее спасатели эвакуировали пятерых человек, включая троих детей, из села Маккавеево, где из-за разлива реки Унгур после ливней оказались подтоплены 15 участков.

«За последние сутки в Карымском и Читинском районах выпало значительное количество осадков. В результате подтопления пострадали 48 приусадебных участков и один мост на региональной дороге», — рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях Андрей Варфоломеев на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что резкий подъём уровня воды в реке Унгур стал причиной затопления 15 участков в селе Маккавеево. Спасатели продолжают работу по обеспечению безопасности местных жителей.