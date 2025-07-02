В России изменится порядок начисления пенсии с 2026 года

С 2026 года как их страховые пенсии, так и пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, будут увеличиваться дважды — с февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов Социального фонда, отметил Мишустин.