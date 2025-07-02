Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России изменится порядок начисления пенсии с 2026 года

С 2026 года в России планируется внести изменения в порядок начисления пенсий.

Источник: ДЕЙТА

Об этом на стратегической сессии, посвященной снижению уровня бедности, уменьшению неравенства и повышению реальных доходов граждан, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, для пенсионеров, как работающих, так и неработающих, предусмотрен пересмотр пенсий дважды в год. По инициативе главы государства возобновлена индексация страховых пенсий для работающих граждан.

С 2026 года как их страховые пенсии, так и пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, будут увеличиваться дважды — с февраля по уровню инфляции за прошедший год и с апреля с учетом роста доходов Социального фонда, отметил Мишустин.

Он также напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были повышены на 7,3%, а затем по поручению президента проведена их дополнительная индексация на 9,5%, исходя из инфляции.

Глава правительства подчеркнул, что в дальнейшем планируется продолжать оптимизацию и упрощение процедур назначения и получения различных льгот, выплат и пособий. Для этого внедряются и совершенствуются механизмы социального казначейства: благодаря им гражданам не нужно обращаться в ведомства за сбором дополнительных документов. Достаточно подать одно заявление, или иногда помощь оказывается автоматически и проактивно.