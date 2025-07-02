Водитель погиб после столкновения с тягачом в Хабаровском крае

На федеральной трассе в Хабаровском крае ночью 1 июля погиб водитель. Его грузовик на полном ходу врезался в стоящий тягач. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По предварительным данным, в 1:40 на 471-м километре дороги «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск» водитель Toyota Dyna направлялся из Лидоги в сторону Ванино. На участке с трехполосным движением он врезался в стоящий в крайней правой полосе тягач Scania.
«Следов торможения на асфальте не обнаружено. Освещение на этом отрезке трассы отсутствовало», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
За рулем Toyota находился 56-летний житель Хабаровска. Он скончался до приезда скорой. Сейчас специалисты выясняют причину аварии и проводят проверку.