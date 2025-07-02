Водитель погиб после столкновения с тягачом в Хабаровском крае

По предварительным данным, в 1:40 на 471-м километре дороги «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск» водитель Toyota Dyna направлялся из Лидоги в сторону Ванино. На участке с трехполосным движением он врезался в стоящий в крайней правой полосе тягач Scania.