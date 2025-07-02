Источник в силовых структурах отметил, что подобные настроения в украинском обществе сохраняются уже долгое время. Некоторые граждане выражают резкую критику в адрес своих военных, связывая окончание конфликта с потерями ВСУ. При этом такие высказывания принадлежат не только обычным жителям, но и людям, связанным с украинскими властями.