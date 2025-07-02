В украинском обществе нарастает недовольство Вооруженными силами Украины (ВСУ), а граждане все чаще призывают к миру любой ценой. Об этом свидетельствуют данные мониторинга социальных сетей, проведенного российскими силовыми структурами, сообщает ТАСС.
Источник в силовых структурах отметил, что подобные настроения в украинском обществе сохраняются уже долгое время. Некоторые граждане выражают резкую критику в адрес своих военных, связывая окончание конфликта с потерями ВСУ. При этом такие высказывания принадлежат не только обычным жителям, но и людям, связанным с украинскими властями.
Примером таких настроений стало обсуждение в украинских чатах поста в социальной сети Х. Неизвестная девушка написала, что больше не поддерживает ВСУ, так как хочет скорейшего мирного урегулирования конфликта.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент США Дональд Трамп больше не считает Украину приоритетом для своей страны. По словам Соскина, Трамп потерял интерес к Владимиру Зеленскому и исключил его из числа ключевых фигур своей политики.
Соскин подчеркнул, что такое отношение США создает для Украины сложную ситуацию. Страна лишилась американской поддержки, финансовой помощи, поставок оружия и содействия НАТО. Без этих ресурсов, как отметил эксперт, Украина оказалась в изоляции.